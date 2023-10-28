'Bihter' setinde kriz çıkmıştı! Hande Ataizi'ne Farah Zeynep Abdullah sorusu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmişti. 13 yıl önce final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle de sıkça gündemde olan bu fenomen dizi, şimdi sinema uyarlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Filmin başrolünde Bihter karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah bulunuyor. Diziye Firdevs Yöreoğlu karakteriyle katılan Hande Ataizi, daha önce beğenisini dile getirdiği Abdullah ile sette yaşanan gerilim nedeniyle adından sıkça söz ettiriyor.

50 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün spor salonundan çıkarken nişanlısı Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor sonrası tempolu yürüyüşlerine devam eden ikiliye, sette yaşanan gerginlik hakkındaki sorular yöneltilince Ataizi, "Güzel bir film yaptık, ancak artık bu konuları sormayın, konuşmayacağım" şeklinde cevap verdi.

Yorgun ve terli olduklarını için tempolu yürüyüşlerine ara veremeyeceklerini sözlerine ekleyen ünlü oyuncu "Arkadaşlar tempolu yürüdüğümüz için duramıyoruz. Bir dahakine söyleşiriz, sözüm olsun" dedi.