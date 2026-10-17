Big5 Türkiye'de Sürpriz Bayrak Değişimi: Gülçin Ergül Gitti, Yasemin Yürük Geldi

Bir döneme damgasını vuran efsanevi Hepsi grubunun unutulmaz üyeleri, yıllar sonra aynı projenin farklı sezonlarında bayrak değişimiyle yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin yeni müzik grubunu oluşturmak amacıyla dijital platformda yayınlanan ve ilk sezonunda pop müziğin yeni fenomen grubu Manifest'i müzik dünyasına kazandıran Big5 Türkiye yarışmasında jüri heyecanı başladı. Yarışmanın yapım ekibinden yapılan resmi duyuruya göre ana sezonda genç yetenekleri değerlendirecek jüri koltuğuna Hepsi'nin eski üyesi başarılı dansçı ve şarkıcı Yasemin Yürük oturacak. Şaşırtıcı olan ise Big5'in ilk sezonunda aynı jüri koltuğunda Yürük'ün eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'ün yer almış olması.

"Yeni Bir Grup Olma Hayali Kuranlarla Buluşma Zamanı!"

Hypers imzasıyla YouTube üzerinden izleyiciyle buluşan Big5 Türkiye erkek adayların yarıştığı yeni ana sezon öncesinde jüri kadrosunu sosyal medya hesaplarından yayınladığı özel bir paylaşımla duyurdu. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi yeni bir grup olma hayali kuranlarla buluşma zamanı! Big5 Ana Sezon'un jüri koltuğunda Hepsi grubunun eski üyesi, dansçı ve şarkıcı Yasemin Yürük!"

5 Ağustos'ta 25 adayla başlayan erkek hazırlık sezonunun ardından Big5 Artist unvanını alan yarışmacılar, Yasemin Yürük'ün de aralarında bulunduğu jüri karşısında Türkiye'nin yeni erkek grubuna girmek için ter dökecek.

Manifest Polemiği Ve Koltuk Değişimi!

Yarışmanın Manifest grubunu çıkaran ilk sezonunda yapımcı Tolga Akış ve Enes Abdullah ile birlikte jüri koltuğunu paylaşan isim Gülçin Ergül'dü. Ergül yarışma boyunca adaylara vokal eğitmenliği ve koçluk da yapmıştı. Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında Manifest üyelerine yönelik vefasızlık eleştirisi içeren bir sosyal medya yorumunu beğendiği iddialarıyla gündeme gelen Ergül "Ben kimseden teşekkür beklemiyorum onlara başından beri inandım" açıklamasını yapmıştı.

Yeni sezonda Gülçin Ergül'ün ayrılığı ve yerine eski grup arkadaşı Yasemin Yürük'ün getirilmesiyle ilgili yapım şirketinden resmi bir gerekçe açıklanmasa da, iki eski dostun aynı koltukta ardı ardına yer alması magazin kulislerini hareketlendirdi.

Grup Dağılma İtirafıyla Gündem Olmuştu!

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu, 2000’li yıllarda “Yalan”, “Olmaz Oğlan” gibi hit şarkıları ve Hepsi 1 dizisiyle bir kuşağın ikonik simgesi haline gelmiş, 2009'da Ergül'ün ayrılmasıyla yollarını ayırmıştı.

Yasemin Yürük geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda grubun kopma noktasını "Buradan dönemeyiz dedim" sözleriyle samimiyetle anlatmıştı. Müzik kariyerine ve eğitimciliğine devam eden Yürük'ün Big5 ana sezonundaki jüri performansı ve yarışmacılara aktaracağı grup tecrübesi şimdiden merak konusu oldu.