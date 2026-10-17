Hafsanur Sancaktutan'ın Ablası Ortaya Çıktı: "Kardeş mi İkizi mi?" Yorumları Yağdı!

Son dönemin en yetenekli ve popüler kadın oyuncularından biri olan Hafsanur Sancaktutan bu kez rol aldığı başarılı projeler ya da göz kamaştıran tarzıyla değil ailesiyle gündeme geldi. Oyunculuk kariyerindeki hızlı yükselişinin yanı sıra özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip edilen güzel oyuncunun ablasıyla olan fotoğrafları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Kendisinden sadece bir yaş büyük olan ablasını gören takipçileri iki kardeşin adeta "kopyası" niteliğindeki benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son Yaz ve Mercan Köşk İle Zirveye Tırmandı!

Gülperi ve Aşk Ağlatır dizileriyle ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapan Hafsanur Sancaktutan özellikle Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz ile sergilediği muhteşem uyum ve Yağmur karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ardından dijital platformda yer aldığı Dünyayla Benim Aramda ve televizyonda yayınlanan Ya Çok Seversen projeleriyle rüştünü bir kez daha ispatlayan güzel oyuncu şimdilerde Mercan Köşk dizisindeki performansıyla adından övgüyle söz ettiriyor.

Ekranlardaki başarısının yanı sıra katıldığı davetlerdeki şıklığı ve doğal güzelliğiyle de sık sık magazin basınının odağı haline gelen Sancaktutan bu defa ablasıyla olan benzerliğiyle gündeme damga vurdu.

Aralarında Sadece Bir Yaş Var Ama İkiz Gibiler!

Hafsanur Sancaktutan'ın kendisinden yalnızca bir yaş büyük ablasıyla yan yana geldiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İki kardeşin özellikle göz yapısı, gülüşü ve belirgin yüz hatlarındaki aşırı benzerlik görenlere "Acaba kardeş mi yoksa ikiz mi?" sorusunu sordurdu.

Hafsanur'u ekranlardan tanıyan ve hayranlıkla takip edenler için ablasının yüzü de oldukça tanıdık ve tanıdık bir zarafete sahip görünüyordu. Fotoğraflara bakıldığında Genetik benzerliğin iki kardeş üzerinde kendisini ne kadar belirgin bir şekilde gösterdiği bir kez daha gözler önüne serildi.