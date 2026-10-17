Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin Mesleğine Dönüyor! "Hiç Çalışmasam da Olur" Demişti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden kendine özgü tarzı ve rol aldığı efsanevi filmlerle Türk sinema tarihine damga vuran Ahu Tuğba'nın 2024 yılında ABD Florida'daki vefatı kızı Anjelik Calvin'i derin bir yasa boğmuştu. Annesinin kaybının ardından mesleki kariyerine ara veren ve cenaze işlemleri ile annesinden kalan miras süreçlerini takip etmek üzere bir süredir Türkiye'de bulunan Calvin hayatına yeni bir yön verme kararı aldı. Daha önce verdiği bir röportajda annesinden kalan maddi güvenceyi anlatırken "Hiç çalışmasam da olur" ifadelerini kullanan genç isim annesinin yıllarını verdiği sinema ve sahne dünyasından bambaşka bir kulvarda yer alan mesleğine geri dönmek için düğmeye bastı.

"Okkalı Bir Miras Bıraktı Ama Hayatım Bambaşka Bir Yolda"

Annesi Ahu Tuğba'nın vefatının ardından Türkiye'ye gelerek miras işlemlerini yürüten Anjelik Calvin katıldığı bir programda annesinden kalan maddi imkanları dürüstlükle dile getirmişti. Annesinin kendisine bıraktığı gayrimenkullerden ve gelir kaynaklarından bahseden Calvin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur."

Ancak annesinden kalan mirasın sadece maddi varlıklarla sınırlı olmadığını ondan öğrendiklerinin ve biriktirdikleri anıların paha biçilemez olduğunu belirten Calvin maddi rahatlığa rağmen kendi ayakları üzerinde durmayı tercih etti.

Üniformasını Yeniden Giymeye Hazırlanıyor

Annelerinin izinden giderek oyunculuk ya da müzik sektörünü seçen ünlü çocuklarının aksine oldukça zorlu ve farklı bir kariyer yolculuğu çizen Anjelik Calvin'in mesleği herkesi şaşırtıyor. ABD'de özel harekat polisi olarak görev yapan Calvin annesinin vefatının ardından zorunlu olarak ara verdiği üniformasına yeniden kavuşmak için harekete geçti.

Florida'daki özel harekat birimindeki görevine geri dönebilmek için resmi başvurularını tamamladığını belirten Calvin'in bürokratik prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeniden silahını ve üniformasını kuşanarak görevinin başına geçmesi bekleniyor.