Hadise Rekora Koşuyor: Ara Beni YouTube'!da 100 Milyon Dinlenmeyi Geçti!

Hadise'nin sevilen şarkısı Ara Beni YouTubu'da 100 milyon dinlenmeyi geçti! 8. stüdyo albümü H. ile rekor kıran ünlü şarkıcıdan kutlama videosu.

Hadise Rekora Koşuyor: Ara Beni YouTube'!da 100 Milyon Dinlenmeyi Geçti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 13:01

Hadise kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor. Son dönemde hem özel hayatı hem de müzik projeleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı 8. stüdyo albümü H. ile rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Albümün en çok sevilen ve dillerden düşmeyen hit parçası Ara Beni video paylaşım platformu YouTube'da 100 milyon dinlenme barajını geride bırakarak devasa bir başarıya imza attı.

H. Albümüyle Listeleri Altüst Etti!

Yayınlandığı günden bu yana müzik listelerine ilk sıralardan giriş yapan ve radyo turnelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan 40 yaşındaki başarılı sanatçı yeni stüdyo albümü H. ile adeta fırtına estiriyor. Albümün en güçlü parçalarından biri olan Ara Beni çıkış yakaladığı ilk günden itibaren dinleyicilerin ablukasına uğramıştı. Kısa süre içinde dijital platformlarda milyonlarca kişinin favorisi haline gelen şarkı nihayet YouTube'da ulaştığı bu görkemli rakamla rekorunu taçlandırdı.

Sosyal Medyadan Eğlenceli Kutlama Videosu!

Şarkısının YouTube'da 100 milyon izlenme/dinlenme sınırını aştığını büyük bir mutlulukla öğrenen Hadise bu gurur dolu anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından neşeli ve enerjik anlarını içeren özel bir kutlama videosu yayımlayan ünlü şarkıcı hayranlarından binlerce tebrik mesajı ve övgü aldı.

Müzik piyasasındaki gücünü ve kalıcılığını bir kez daha kanıtlayan Hadise Ara Beni ile kırdığı bu rekor sayesinde yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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