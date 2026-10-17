Annesinin Cenazesine Katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil Sahnede Çocukluğunu Anlatırken Ağladı!

Yıllardır tiyatro, sinema ve ekranlardaki unutulmaz projeleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran usta şovmen Mehmet Ali Erbil "Hayatım Yalan" adlı tek kişilik gösterisinde izleyicilerine içini döktü. Özellikle Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan canlı yayın esprileri ve özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü sunucu bu kez sahnede kahkaha değil duygusal anlar yaşattı.

Yönetmenliğini Dost Elver'in üstlendiği gösterisiyle 16 Ekim'de Ankara Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyircisiyle buluşan Erbil anne ve babasıyla olan çocukluk bağını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından ünlü şovmenin sahnede sarf ettiği itiraf dolu sözler salonu hüzne boğdu.

Cenazeye Katılmama Sebebini Açıklamıştı

Mehmet Ali Erbil'in 91 yaşındaki annesi Yurdagül Eken 2 Nisan tarihinde hayatını kaybetmiş ve İzmir'in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Usta şovmenin öz annesinin cenaze töreninde yer almaması ise magazin dünyasında uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Aylar sonra eski eşi Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun'un programına katılan Erbil cenazeye katılmama gerekçesini "İçimden gelmedi" diyerek samimiyetle açıklamıştı. Çocukluğunda annesinin kendisini üvey babasına karşı korumadığını hissettiğini ve bu kırgınlığı yıllardır içinde taşıdığını belirten Erbil yine de evlatlık görevlerini aksatmadığını, annesine hakkını helal ettiğini ve kendisine zor günler yaşatan üvey babasına bile maddi destekte bulunduğunu dile getirmişti.

"Onlara Yapamadığım Şımarıklıkları Sizlere Yaptım"

Mehmet Ali Erbil, tek kişilik gösterisinin finalinde gözyaşlarına hakim olamadı: "Çocuklar yaramazlıklarını anne babalarına yaparmış. Benim annem babam vardı ama yoktu. Ben şımarıklıklarımı onlara yapamadım, size yaptım. Kızdırdıysam eğer çocuğunuz olduğuma verin." https://t.co/dE0RCIbgMy — Haber Filesi (@haberfilesi) October 17, 2026

Annesiyle ilgili kırgınlıkları henüz tazeliğini korurken Ankara'da "Hayatım Yalan" gösterisiyle sahne alan Mehmet Ali Erbil anne ve babasının hayatındaki eksikliğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllardır canlı yayınlarda ve ekranlarda sergilediği hırçın, kural tanımaz ve şımarık tavırların arkasında yatan çocukluk travmasını açıklayan ünlü şovmen, izleyicilerine şu sözlerle seslendi:

"Çocuklar şımarıklıkları ana babalarına yaparmış. Annem babam vardı ama yoktu. Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım. Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin."

Yıllardır ekranda izleyicisiyle kurduğu derin bağın ardındaki çocukluk özlemini dile getiren Erbil'in bu içten itirafı, salondaki tiyatroseverler tarafından uzun süre alkışlandı.