Eda Ece'nin "Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum" Çıkışına Gizem Karaca'dan Tam Destek: "Helal Olsun!"

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen iki başarılı kadın oyuncusu Eda Ece ve Gizem Karaca evlilik ve annelik süreçlerinin ardından oyunculuk kariyerlerindeki rol seçimleri ve kişisel sınırlarıyla gündeme geldi. Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan ve basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evliliğinden kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece'nin katıldığı bir programda dile getirdiği "Öpüşme ve açık sahne çekmiyorum" çıkışı magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz yıl eşi Kemal Ekmekçi ile ilk çocukları Leyla Yaz'ı kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Gizem Karaca'dan meslektaşına destek geldi. Katıldığı bir etkinlikte Eda Ecenin prensiplerini yorumlayan Karaca meslektaşının duruşunu takdir ettiğini belirterek ona hak verdi.

Eda Ece Kurallarını Sıraladı

Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Eda Ece evlilik ve anne olma süreçlerinin ardından kariyerindeki proje tercihlerini ve prensiplerini samimiyetle paylaştı. Yaşadığı toplumun dinamiklerini ve kendi aile yapısını göz önünde bulundurduğunu ifade eden başarılı oyuncu setlerdeki sınırlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum, dekolte giymiyorum. Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben kendi kurallarımla çalışıyorum."

Farklı tercihler yapan meslektaşlarını eleştirmediğini ve kimseyle bir yarış içinde olmadığını belirten Ece "Herkes istediğini oynayabilir. İnşallah Oscar alırlar. Ama ben hiçbir zaman kimseyi kıskanan biri olmadım. Hırsımın bir limiti var. Ailemin eşimin ve çocuğumun olmasından hoşlanıyorum" diyerek başrolünü Kaan Yıldırım ile paylaştığı "Sonunda Sen" filmini örnek gösterdi. Oyuncu öpüşme veya açık sahneler olmadan da başarılı bir aşk hikayesi anlatılabileceğini vurguladı.

Gizem Karaca: "Helal Olsun Kendi Duruşunu Sergilemiş!"

Gizem Karaca, Eda Ece’nin evlenip anne olduktan sonra rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığına ilişkin açıklamasını yorumladı: “Helal olsun!” @okanmermervip https://t.co/2Ajm5GdgwK — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) October 17, 2026

Katıldığı bir lansmanda Eda Ece'nin çok konuşulan bu açıklamaları sorulan Gizem Karaca meslektaşının kişisel kararına ve sektördeki duruşuna övgüler yağdırdı. Ece'nin sözlerini çok samimi bulduğunu belirten Karaca şu ifadelerle destek verdi:

"Hakkaten 'Helal olsun' dedim. Çok güzel bir açıklama yapmış, kendi duruşunu sergilemiş."

Kızı Leyla Yaz'ın doğumuyla birlikte hayatındaki önceliklerin ve bakış açısının tamamen değiştiğini anlatan Gizem Karaca anneliğin rol seçimlerine de yansıyacağını belirtti. Daha önce yaptığı bir açıklamada "Annelikle birlikte kendimden yeni bir ben çıktı. Eskiden 'insan ne kadar değişebilir ki!' diyordum ama değişiyormuşsun. 'Anne olunca anlarsın' lafı çok doğruymuş" diyen ünlü oyuncu annelik sonrası kariyerinde daha seçici olacağının sinyallerini verdi.