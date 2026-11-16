Beyza Gümülcine'den Özel Açıklamalar: "Güneşin Doğduğu Yer'e Tesadüfen Dahil Oldum!"

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Leyla karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, Şamdan Plus'ın kapağına konuk oldu. Gümülcine dergiye verdiği röportajda diziye nasıl dahil olduğunu, Burak Özçivit'le çalışmayı ve avukatlıktan oyunculuğa geçişini anlattı. Bir süredir kick boksla ilgilendiğini söyleyen oyuncu yoğun set temposu nedeniyle ara verdiği spora dönmek istediğini de paylaştı.



İşte röportajdan öne çıkan başlıklar...

Güneşin Doğduğu Yer'e nasıl dahil oldunuz?

"Aslında her şey biraz tesadüf eseri gelişti. Yapım şirketinin bulunduğu yerde bir işim vardı. İşimi halletmek için oraya gitmişken tanıdığım birkaç kişiyi de ziyaret etmek istedim. Sohbet sırasında projeden bahsedildi. Konu açılınca bana da denememi önerdiler. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Hemen bir deneme çekimi yaptık, iki gün sonra ise partnerli çekime girdim."

Burak Özçivit'le partner olmak nasıl?

"Burak bir oyuncunun belki de başına gelebilecek en iyi partnerlerden birisi. Bir kere sürekli partnerini destekleyen ve gözeten bir yapısı var. […] Seti, kamerayı çok iyi bilen bir oyuncu. Aynı zamanda çok da çalışkan. O yüzden onunla çalışmak büyük bir konfor diyebilirim."

Hukuktan oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

"Sadece stajyer olarak değil avukat olarak da çalıştım. Ama daha okurken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştım. Fikrine güvendiğim insanlar bu mesleği denemem gerektiğini söylediler. Bu konuda beni cesaretlendirdiler."

Spor hayatınızda nerede, neler yapıyorsunuz?

"Spor benim mutluluk kaynağım. Çok fazla spor yaptım hayatım boyunca. Farklı farklı sporları da deneyimlemeyi çok seviyorum. Bir süredir kick boksla ilgileniyorum hatta. Ama yoğun set temposu biraz aramızı açtı."

Gümülcine'nin set temposundan hayatındaki vazgeçilmezlere, aşka bakışına uzanan röportajının tamamı Şamdan Plus'ta.