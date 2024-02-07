Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumu!

26 Ocak Cuma akşamı, kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye giden Settar Tanrıöğen'in, yapılan tetkikler sonrasında beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Ataşehir'deki özel bir hastanede ameliyat edilen oyuncu, operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen oyuncunun, 29 Ocak'ta bir kez daha ameliyat geçirdiği belirlenmişti.

Hastane yetkilileri, beyin kanamalarının ardından ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekerken, Settar Tanrıöğen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini ve klinik durumunun stabil olduğunu açıklamışlardı. Yoğun bakımdaki izleminin devam etmesi kararı alınan Tanrıöğen'in, yakın takibinin bir süre daha yoğun bakım ünitesinde süreceği belirtilmişti.



YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Üç gün içerisinde iki kez ameliyat masasına yatan oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı ifade edilmişti. Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı bildirilmişti.