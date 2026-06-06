Beyazıt Öztürk Yıllar Sonra Ekip Seçim Sırrını Açıkladı!

Beyazıt Öztürk uzun süren sessizliğini bozarak hem iş hayatına dair altın değerindeki felsefesini paylaştı hem de yeni projesi hakkında konuştu. Ünlü şovmen işe alma kuralını anlattı.

İşi Bilen İnsana İyi Kalpli Olmayı Öğretemezsin

Yıllarca Beyaz Show ile milyonları ekran başına kilitleyen ve dev kadroları yöneten Öztürk başarısının arkasındaki en büyük sırrın ekip seçimi olduğunu vurguladı. Sektördeki ezberleri bozan bir insan kaynakları taktiği uyguladığını belirten şovmen "Benim taktiğim şuydu yanımda çalışanları seçerken hiç işi bilen insan almadım. İyi kalpli insan aldım. İyi kalpli insana iş öğretirsin. İşi bilen insana iyi kalpli olmayı öğretemezsin" dedi.

Perakende Günleri'nde Ödül Coşkusu

Başarılı sunucu bu özel açıklamaları iş dünyasının nabzını tutan dev bir organizasyonda dile getirdi. Haliç Kongre Merkezi'nde 25'incisi düzenlenen Perakende Günleri Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Öztürk sahnede gösterdiği yüksek enerji ve esprileriyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gülmeye İhtiyacımız Vardı Yaptık Şimdi Yarışma Zamanı

Televizyon kariyerindeki keskin virajlara ve izleyicinin dönemsel ihtiyaçlarına da değinen Beyazıt Öztürk ekranlara döndüğü yeni formatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Popüler şovmen "Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı vardı yaptık. Şimdi genel kültür programı yapıyorum. Yarışmaya da ihtiyacımız var diye konuştu. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan genel kültür ve eğlence odaklı yeni yarışma programı Beyaz'la Joker ile ekranlarda yine fark yaratmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.