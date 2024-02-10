Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sık sık tartışmalara konu olan 'Beyaz Show'un geri dönüp dönmeyeceği sorusuyla ilgili kesin bir açıklama yaptı. Öztürk, "Evet, böyle bir planımız var fakat en kaliteli içeriği sunmak için izleyicinin beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz" dedi. İşte detaylar...

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2024 10:01

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sürekli gündeme gelen sorular arasında yer alan 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?' konusuna açıklık getirdi. Öztürk, "Evet, böyle bir niyetimiz var ancak izleyicilere en iyisini sunmak için sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Uzun yıllar boyunca Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Beyaz Show'un geri döneceği söylentileri sürekli gündemdeydi.

Geçmiş programlara tekrar şans veren tanınmış televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair ipuçları vermişti.

Aramızda Kalmasın programının aktardığına göre, izleyicilerin merakla beklediği Beyaz Show hakkında Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

"EN İYİSİNİ SUNMAK İÇİN BEKLEMEK İSTİYORUZ"

Öztürk, programın geleceği hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Gerçekten böyle bir niyetimiz var ama programın yayın tarihi ve içeriğiyle ilgili çok dikkatli olmak istiyoruz. Çünkü geçmişte bıraktığımız yer çok özeldi ve insanların hafızasında güzel anılar bıraktı. Dolayısıyla, tekrar başlamadan önce içeriği yeniden şekillendirip farklı bir format denemek istiyoruz. İzleyicilerimizin sıkılmayacağı, 'Yine aynı şeyler mi?' demeyecekleri bir şeyler yapmak istiyoruz. İşlerimin izleyiciler için ne kadar değerli olduğunu biliyorum, bu yüzden en iyisini sunabilmek adına sabırla bekliyoruz."

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