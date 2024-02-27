Beyaz Show'dan beklenen haber gelmedi! Üzen açıklama

Beyaz Show'un Nisan ayında ekranlara döneceği iddia edilmişti. Son gelen açıklama bekleyenleri üzdü. İşte detaylar...

Beyaz Show'dan beklenen haber gelmedi! Üzen açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-02-2024 17:06

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Beyazıt Öztürk'ün efsanevi programı 'Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceği iddialarını doğrulamadı. Işık, yaptığı açıklamada konunun yanlış anlaşıldığını belirtti.

Işık, Beyazıt Öztürk ile yaptığı bir görüşmeyi paylaşarak, "Az önce Beyazıt Öztürk'le konuştum, 'Nisan ayında yardım dernekleri için bir turneye çıkıyorum. Soru üzerine bunu söyledim. Sanırım yanlış anlaşıldı. Beyaz Show'un nisan ayında başlayacağı doğru değil. Bununla ilgili henüz net bir tarih yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Show'un hayranları arasında heyecan yaratan iddiaların doğru olmadığının açıklanmasıyla birlikte, programa dair meraklı bekleyiş sürüyor. Henüz net bir tarih belirlenmemiş olsa da, Beyaz Show'un tekrar ekranlara döneceği haberleriyle ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

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