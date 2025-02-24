Beyaz Show ne zaman ekranlara dönecek? Yayın tarihi belli oldu! İşte son detaylar...

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, efsaneleşen programı için müjdeyi verdi ve izleyicileri heyecanlandıran detaylar netleşti.

Gelen son bilgilere göre, Beyaz Show'un yeni sezonu eylül ayında başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonla konuşan Ece Erken, programın detaylarını paylaştı. Buna göre, yaz aylarında çekimlere başlanacak ve 12-13 bölümlük bir anlaşma yapıldı. Ancak, bu kez program canlı yayınlanmayacak, tüm bölümler bant yayını olacak.

Uzun yıllar Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan ve her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Beyaz Show, yeni formatıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk’ün dönüşüyle birlikte, eğlence dolu sohbetler ve unutulmaz anlar yeniden ekranlara taşınacak!