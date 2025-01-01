Beyaz Show ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o açıklama

Efsane Geri Dönüyor: Beyaz Show 2025'te Ekranlarda!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz programlarından Beyaz Show, yıllar sonra ekranlara dönüyor! Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, milyonların heyecanla beklediği haberi O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde duyurdu.

İlk kez 1996 yılında yayın hayatına başlayan ve 2018’de ara veren program, 2025’te yeniden izleyicilerle buluşacak. Esprileri, samimi sohbetleri ve ünlü konuklarıyla bir döneme damga vuran Beyaz Show, yeni bölümleriyle yine büyük bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor.

Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumu ve yıllardır özlenen eğlenceli formatıyla geri dönecek olan program için hayranlar sosyal medyada şimdiden coşkulu mesajlar paylaşıyor.



025 yılı, sadece Beyaz Show hayranları için değil, Türk televizyonculuğu için de önemli bir yıl olacak. Beyazıt Öztürk ve efsane programı, yine evlerimize neşe katmaya hazırlanıyor!