Bestemsu Özdemir Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! Aşk Dolu Anlar Etiler’de Objektiflere Yansıdı

Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle ilk kez Etiler'de görüntülendi. Aşk dolu anlar kameralara yansırken, evlilik sorusu gündem oldu!

Bestemsu Özdemir Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! Aşk Dolu Anlar Etiler’de Objektiflere Yansıdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2025 18:12

Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Burak Deniz ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi. İkili, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir mekân çıkışında basın mensuplarının objektifine yakalandı.

“Nasıl Tanıştık Aşkım, Sen Anlat”

Otomobiline binmek üzere olan Bestemsu Özdemir, muhabirlerin “Aşk nasıl başladı?” sorusuna sevgilisini işaret ederek şu cevabı verdi:

“Nasıl tanıştık aşkım, sen anlat.”

İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken, ilişkilerini henüz resmiyete dökmemelerine rağmen oldukça uyumlu göründüler.

“Buradan Nikah Dairesine” Esprisi

Evlilik sorularına da çekinmeden yanıt veren Özdemir, “Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum” dedi. Gizemli sevgilisi ise bu soruya esprili bir şekilde “Buradan nikah dairesine” cevabını verdi. Bu eğlenceli diyalog, aralarındaki uyumu ve samimiyeti gözler önüne serdi.

Burak Deniz’le Aralık’ta Ayrılmıştı

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz ile olan ilişkisini Aralık 2024’te sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, Deniz hakkında konuşmak istemediğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Çok da konuşmaya gerek yok. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor.”

Yeni ilişkisinde oldukça mutlu görünen Özdemir'in sevgilisinin kim olduğu henüz açıklanmadı, ancak sosyal medyada bu gizemli ismin kimliği büyük merak konusu oldu.

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