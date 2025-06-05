Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı

İnci Taneleri dizisinin dikkat çeken oyuncularından Bestemsu Özdemir, özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Katıldığı bir programda, 2,5 yıl önce yaşadığı aldatılma hikayesini ilk kez detaylarıyla anlattı. Özdemir’in anlattıkları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

“Otele Gittim, Göreceğimi Gördüm”

Bir dönem birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılık sürecindeyken barışma aşamasına geldiklerini belirten Özdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah barışmaya gelecekti. Gece saat üçte bir arkadaşım aradı ve sevgilimin bir otelin önünde olduğunu söyledi. Otele gittim ama ‘burada yok’ dediler. Ancak orayı çok iyi tanıyordum çünkü iki sezon ‘Kara Para Aşk’ dizisini orada çektik. Otoparka indim, arabamı onun aracının yanına çektim. Resepsiyona gidip ‘Söyleyin insin’ dedim. Yarım saat sonra indi. Sadece, ‘Göreceğimi gördüm, teşekkür ederim’ dedim. Yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime bunu yapamazdım.”

“Aldattığı Kadın Tanıdıktı”

İşin en sarsıcı kısmı ise sevgilisinin birlikte olduğu kişinin, Özdemir’in tanıdığı biri çıkması oldu. Ünlü oyuncu o anları şöyle aktardı:

“İkimizin de yaklaşık bir yıldır tanıdığı biriydi. O, sevgilimle benden önce tanışmıştı; ben ise bir iş vesilesiyle tanımıştım. O gece otelde karşıma çıkan kişi oydu. O an her şey bitti benim için.”

Yaklaşık iki buçuk yıl süren bir ilişki yaşadıklarını belirten Bestemsu Özdemir, eski sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçındı.