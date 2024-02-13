Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti

Türkiye'nin tanınmış prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 18:45

rkan Özerman, Best Model of Turkey'nin Kurucu Başkanı olarak tanınırken, sanat dünyasına pek çok ismi kazandırmış ve yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak bir süredir kanserle mücadele eden Özerman, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı bir sağlık problemi sonrasında yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konulan Erkan Özerman, doktorların ameliyat yapmaması nedeniyle tedavi sürecinde zorlu bir mücadele veriyordu. Özerman, bir yıl önce yaptığı açıklamada, "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmış ve kanserle mücadele ettiğini belirtmişti.

Bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erkan Özerman'ın ölümü, Türkiye'nin sanat ve moda dünyasında derin üzüntüye neden oldu. 

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