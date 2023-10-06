Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir?

Beşiktaş'ın başkanlık koltuğu için yeni bir isim ortaya çıktı. Ünlü iş adamı ve eski basketbolcu Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı. Peki, Hasan Arat Beşiktaş camiasında ne gibi bir yere sahip? Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, İstanbul kökenli, 27 Eylül 1959 doğumlu bir iş insanıdır. Ancak Arat'ın adını sadece iş dünyasıyla sınırlamak haksızlık olur. Türk sporunun önemli figürlerinden biri olan Arat, aynı zamanda Türkiye'nin 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığında da önemli bir rol oynamıştır.

Hasan Arat'ın Spor Dünyasındaki Yeri

1976'dan 1987'ye kadar Beşiktaş'ın basketbol takımının renklerine bağlı kalarak oynayan Hasan Arat, bu süre zarfında pek çok başarıya imza atmıştır. Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak adını Beşiktaş tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Spor kariyerinin ardından iş dünyasına atılan Arat, burada da başarılı olmuştur. Ancak sporla ilişiğini hiçbir zaman kesmemiş, 2012 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) içerisinde önemli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yıllarında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 arasında Başkan Vekilliği ve 2020'den itibaren Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Beşiktaş'ın başkanlık koltuğu için aday olan Arat, hem iş dünyasındaki başarısıyla hem de sporda elde ettiği tecrübelerle camianın güvenini kazanmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Hasan Arat'ın başkanlık için ne gibi projeler sunacağı ve Beşiktaş camiasından ne şekilde bir destek göreceği merak konusu. Beşiktaş camiası, başarılı iş insanı ve eski sporcu Hasan Arat'ın başkanlık adaylığına nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.