Beşiktaş yeni yönetim belli olana kadar Burak Yılmaz'a emanet

Beşiktaş'ta teknik direktörlük ve yönetimde yaşanan değişiklikler, siyah-beyazlı camianın gündemini meşgul ediyor.

Yönetimden Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Beşiktaş'ta son dönemde alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarların "yönetim istifa" çağrılarına sessiz kalmayan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2'lik skorla yenilmesinin ardından seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alarak, kulübün yeni yönetiminin belirlenmesi için süreci başlattı.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, İstanbulspor karşısında sahada teknik direktör olarak Burak Yılmaz'ı gördük. Beşiktaş'ın eski golcüsü Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerinin yanı sıra şimdi de teknik direktörlük göreviyle takımda yer alıyor. Yeni yönetim belli oluncaya kadar teknik direktörlük görevinde Burak Yılmaz ile devam edileceği duyuruldu.

Kısacası, Beşiktaş'ta sportif ve idari anlamda önemli değişiklikler yaşanırken, taraftarlar bu sürecin takımın lehine sonuçlanmasını umutla bekliyor.