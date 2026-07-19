Beş Ayda 35 Kilo Verdi! Lydia Cemre'nin Sırrı Ortaya Çıktı

"Duy Beni"nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda verdiği 35 kiloyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Genç oyuncu yeni dizisiyle ekranlara dönüyor.

Beş Ayda 35 Kilo Verdi! Lydia Cemre'nin Sırrı Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 22:41

"Duy Beni" dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lydia Cemre Özşişman uzun süredir ekranlardan uzaktı. Ancak genç oyuncu bu süreçte boş durmadı. Hem yaşam tarzını tamamen değiştirdi hem büyük bir fiziksel dönüşüm yaşadı. Verdiği kilolarla adından söz ettiren Özşişman şimdi yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beş Ayda Büyük Değişim Yaşadı

Lydia Cemre Özşişman'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Genç oyuncu yaklaşık beş ay gibi kısa sayılabilecek bir sürede tam 35 kilo verdi. Bu değişimin arkasında ise mucize bir yöntem değil disiplinli bir yaşam tarzı var.

Düzenli beslenmeye özen gösteren Özşişman günlük hayatında yürüyüş yapmayı ihmal etmedi. Bunun yanında diyetisyen desteği alarak kendisine uygun bir program uyguladı. Beslenme düzeninde özellikle sebze ağırlıklı öğünleri tercih eden oyuncu, şekeri, karbonhidratı ve glüteni hayatından çıkardı. Bu istikrarlı süreç sonunda hem daha fit bir görünüme kavuştu hem de kendini çok daha enerjik hissetmeye başladı.

Yeni Dizisi Şimdiden Merak Uyandırdı

Fiziksel değişimiyle gündeme gelen Lydia Cemre Özşişman'ın kariyerinde de yeni bir dönem başlıyor. Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren genç oyuncu, sonunda dijital platform TOD'un yeni yerli dizisi Çiçekçi Kız ile anlaşma sağladı.

Dizide Melis karakterini canlandıracak olan Özşişman Helin Kandemir'in hayat verdiği Nilüfer'in üniversiteden yakın arkadaşını oynayacak. Projenin oyuncu kadrosu ve hikâyesi şimdiden büyük merak uyandırırken, genç oyuncunun yeni imajıyla ekrana nasıl döneceği de hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Hayranlarından Tam Destek Geldi

Lydia Cemre Özşişman'ın değişimi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Yeni fotoğraflarını gören takipçileri genç oyuncuya övgü dolu yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı, bu değişimin sadece fiziksel değil, aynı zamanda azim ve disiplinin de güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Hem yepyeni görüntüsü hem de iddialı dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Lydia Cemre Özşişman'ın önümüzdeki dönemde adından sıkça söz ettireceği konuşuluyor.

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