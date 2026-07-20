Ecem Erkek Kara Kız İle Ege ve Marmara Açıkhava Turnesine Çıkıyor!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yetenekli oyuncu Ecem Erkek'in hem kaleme alıp hem de tek başına devleştiği şarkılı tiyatro oyunu Kara Kız yaz sezonunda açık havaların coşkusunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı mizah, müzik ve renkli dansları harmanlayan oyun Ege ve Marmara kıyılarında kahkaha dolu bir fırtına estirmeye hazırlanıyor.

90'lı yılların o unutulmaz mahalle kültürünü sıcak aile bağlarını ve büyüme hikayelerini samimi bir dille sahneye taşıyan Kara Kız yaz turnesinin ilk durağında rotayı Ayvalık'a çeviriyor.

"Pembeler İçinde Büyüyen Prenseslerin Değil, Bizim Hikayemiz!"

Ecem Erkek'in seyirciye hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşattığı oyun masalsı dünyaların ötesinde son derece tanıdık ve bizden bir çocukluk hikayesine odaklanıyor.

Kara Kız küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Kara Kız Yaz Turnesi Programı

Ayvalık Amfi Tiyatro'da perdeyi açacak olan oyun ardından İzmir, Sapanca ve Altınoluk açık hava sahnelerinde seyircisiyle buluşacak.

30 Temmuz Perşembe: Ayvalık Amfi Tiyatro

3 Ağustos Pazartesi: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

4 Ağustos Salı: UrlaDam

7 Ağustos Cuma: Sapanca Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu

13 Ağustos Perşembe: Altınoluk Amfi Tiyatro

Mahalle kültürünü, samimiyeti ve çocukluk anılarını özleyen tüm tiyatroseverleri nostaljik ve eğlenceli bir yolculuğa davet eden Ecem Erkek yaz boyunca açık havalarda alkışları toplamaya devam edecek.