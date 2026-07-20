Şebnem Ferah Yaklaşık 40 Bin Kişiyle Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı!

Şebnem Ferah Festival Park Yenikapı'da 40 bin müziksevere konser verdi. Görsel şovlar ve sürpriz şarkılarla dolu geceye dev koro damga vurdu.

Şebnem Ferah Yaklaşık 40 Bin Kişiyle Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 17:17

Türk rock müziğinin güçlü vokali ve sahnedeki devleşen aurasıyla kitleleri peşinden sürükleyen Şebnem Ferah Festival Park Yenikapı'da gerçekleşen konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı. Yeniden başlayan konser serisinin şimdiye kadarki en geniş katılımlı buluşması olan bu dev gecede adeta tarih yazıldı.

Yaklaşık 40 bin müzikseverin alanı doldurduğu dev organizasyon efsane rockçının sahne karizması ve hayranlarının coşkusuyla İstanbul'un en çok konuşulan olayı haline geldi.

LED Ekranlarda Görsel Şölen ve Sürpriz Repertuvar

Yenikapı'yı dev bir açık hava korosuna dönüştüren Şebnem Ferah konser boyunca hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı:

Geceye Şebnem Ferah'ın şarkılarındaki derin anlamlardan ilham alınarak hazırlanan ve dev LED ekranlara yansıtılan metaforik görseller damga vurdu. Müzik ve görsel sanatın büyüleyici uyumu izleyenleri büyüledi.

Yıllardır dillerden düşmeyen efsanevi hitlerini 40 bin kişilik dev koro eşliğinde seslendiren usta sanatçı standart repertuvarının dışına çıkarak yaptığı sürpriz parçalarla alanda duygusal anlar yaşattı.

Rock müziğin kraliçesi bitmeyen enerjisi ve büyüleyici sahne performansıyla Yenikapı'da sadece bir konser vermedi müzikseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek epik bir gece yaşattı.

 

 

 

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