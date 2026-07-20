Çağla Şıkel'in Avatar Kostümü Herkesi Şaşkına Çevirdi!

Çağla Şıkel bu kez podyumda ya da televizyon ekranında değil İngiltere'deki bir tema parkta objektiflere yansıdı. Oğullarıyla birlikte eğlence dolu bir gün geçiren ünlü model ve sunucu parkın en ilgi çeken bölümlerinden biri olan Avatar konseptine kayıtsız kalmadı. Ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avatar Dünyasına Tam Anlamıyla Uyum Sağladı

Parkı gezerken konseptin tadını sonuna kadar çıkarmak isteyen Çağla Şıkel önce Avatar temalı mavi aksesuarlarını taktı. Tacıyla ve mavi kombiniyle poz veren ünlü isim, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ancak Şıkel bununla da yetinmedi. Kostümünü tamamlamak için bu kez Avatar kuyruğunu da taktı. Aynaya bakıp çektiği kareyi ise "Tam oldum bak şimdi" notuyla sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mavi Makarna Bile Denedi

Çağla Şıkel'in paylaşımları sadece kostümle sınırlı kalmadı. Tema parkın konseptine uygun hazırlanan mavi makarnayı da deneyen ünlü sunucu o anları da takipçileriyle paylaştı.

Doğal tavırları ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Şıkel'in paylaşımları takipçilerine de tebessüm ettirdi. Pek çok kişi ünlü ismin çocuklarıyla birlikte bu kadar keyifli vakit geçirmesini takdir eden yorumlar yaptı.

Oğullarıyla Dolu Dolu Bir Gün Geçirdi

Günün büyük bölümünü oğullarıyla birlikte geçiren Çağla Şıkel, parkın farklı bölümlerini gezerek birçok etkinliğe katıldı. Roller coaster'lardan tematik alanlara kadar pek çok noktada vakit geçiren ünlü isim hem çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdi hem ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteren Şıkel'in bu tatil paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Avatar kostümüyle verdiği eğlenceli pozlar takipçileri arasında günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri olmayı başardı.