Bircan Bali'nin "Orgazm" Benzetmesi Sosyal Medyayı Böldü!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bircan Bali bu kez yaptığı bir açıklamayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Bali hem özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı hem annelik üzerine kullandığı çarpıcı ifadelerle dikkat çekti.

Anneliği Böyle Anlattı

Program sırasında annelik deneyiminden bahseden Bircan Bali bu duygunun hayatındaki yerini oldukça iddialı sözlerle anlattı. Kendi hislerini ifade ederken "Bu dünyadaki en büyük orgazm anne olmak. En büyük zevk üstüne yok." ifadelerini kullandı.

Bali, anneliğin kadınlara verilen en özel duygulardan biri olduğunu düşündüğünü belirterek bu hissin tarif edilemeyecek kadar güçlü olduğunu söyledi. Kullandığı benzetme kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Anne Olamayan Kadınları da Unutmadı

Bircan Bali'nin konuşmasının en duygusal bölümü ise anne olamayan kadınlarla ilgili sözleri oldu. Anne olduktan sonra bu duyguyu yaşayamayan arkadaşlarını daha iyi anladığını söyleyen Bali onlar için defalarca dua ettiğini anlattı.

Bu süreçte birçok arkadaşının yaşadığı zorluklara yakından tanık olduğunu belirten ünlü sunucu, onların bu duygudan mahrum kalmasının kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Samimi açıklamaları izleyenlerin bir kısmını duygulandırırken, bir kısmı da kullanılan ifadeleri tartışmaya açtı.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Geldi

Bircan Bali'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar anneliğin tarif edilmesi zor bir duygu olduğunu söyleyerek Bali'ye destek verirken bazıları ise kullandığı benzetmenin gereksiz derecede iddialı olduğunu savundu.

Bircan Bali 2020 yılında dünyaya gelen kızı Saygı Karen ile birlikte sık sık sosyal medya paylaşımları yapıyor ve annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son açıklamaları da magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.