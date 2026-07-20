Hafsanur Sancaktutan'dan Radikal Karar! Gören Tanıyamadı

Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda eden Hafsanur Sancaktutan'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kaküllü hali gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'dan Radikal Karar! Gören Tanıyamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 18:23

Hafsanur Sancaktutan bu kez rol aldığı bir projeyle değil yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Uzun yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği saçlarını kestiren başarılı oyuncu yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi.

Uzun Saçlarına Veda Etti

"Son Yaz" dizisindeki Yağmur karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan son yıllarda doğal güzelliği ve sade tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Özellikle uzun koyu renk saçları oyuncunun imzası haline gelmişti.

Ancak bu kez alışılmış görünümünü geride bırakan Sancaktutan radikal sayılabilecek bir değişikliğe imza attı. Ünlü oyuncu saçlarını omuz hizasında kestirdi bir de kakül bıraktırdı. Yeni stilini paylaşır paylaşmaz sosyal medyada adeta yorum yağmuru başladı.

Takipçileri İkiye Bölündü

Yeni imajını gören hayranları iki farklı görüşte buluştu. Bir grup takipçisi kakülün Hafsanur Sancaktutan'a çok yakıştığını ve ona daha modern, enerjik bir hava kattığını söyledi. Özellikle farklı görünümünü cesur bulanlar, oyuncunun değişimini beğendiklerini dile getirdi.

Diğer tarafta ise eski halini daha çok sevenler vardı. Bazı kullanıcılar uzun saçlarının oyuncuya daha çok yakıştığını savunurken kakülün yüz ifadesini değiştirdiğini belirten yorumlar yaptı. Hatta bazı takipçiler "Hafsanur'un enerjisi tamamen değişmiş." diyerek yeni tarzına alışamadıklarını ifade etti.

Yeni Tarzı Çok Konuşuldu

Ünlü isim yeni görünümüyle yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Magazin dünyasında sık sık imaj değişiklikleri görülse de Hafsanur Sancaktutan'ın yıllardır koruduğu stilini değiştirmesi takipçilerinin daha fazla dikkatini çekti.

Her ne kadar yorumlar ikiye bölünmüş olsa da, oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görünen o ki Hafsanur Sancaktutan sadece oyunculuğuyla değil yaptığı stil değişiklikleriyle de uzun süre konuşulmaya devam edecek.

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