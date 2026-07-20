İstanbul Eğlence Hayatında Rekor! Murat Dalkılıç Sahnede Tam 5 Saat Kaldı!

Murat Dalkılıç İstanbul'daki happy hour etkinliğinde tam 5 saat sahnede kalarak rekor bir performansa imza attı. Rezervasyonlar günler öncesinden doldu.

İstanbul Eğlence Hayatında Rekor! Murat Dalkılıç Sahnede Tam 5 Saat Kaldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 16:48

Türk pop müziğinin güçlü vokali enerjisi ve sahne karizmasıyla canlı performansların aranılan ismi Murat Dalkılıç İstanbul eğlence hayatına damga vuran rekor bir performansa imza attı. İstanbul'un popüler mekanlarından birinde düzenlenen happy hour etkinliğinde sahne alan başarılı popçu müzikseverlere adeta unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Günler öncesinden rezervasyonları tükenen ve kapalı gişe gerçekleşen konserde Murat Dalkılıç sahnede tam 5 saat kalarak kırılması güç bir rekora ve performansa imza attı.

Tam 5 Saat Boyunca Düşmeyen Yüksek Enerji!

Mekanı hınca hınç dolduran hayranlarına yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarını art arda seslendiren Dalkılıç bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicileri büyüledi.

Dev Koro Eşlik Etti

Konser boyunca bir an olsun temposunu düşürmeyen ünlü sanatçıya mekanı dolduran müzikseverler dev bir koro halinde tüm şarkılarda eşlik etti.

Alkışlar Ve Samimi Tavırlar

Şarkı aralarındaki samimi sohbetleri, esprileri ve seyircisiyle kurduğu sıcak bağ ile takdir toplayan Murat Dalkılıç performansının sonunda dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yaz sezonunun ve şehir eğlence hayatının temposunu en üst seviyeye çıkaran Murat Dalkılıç bu 5 saatlik tarihi sahne maratonuyla hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı.

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