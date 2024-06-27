Berrak Tüzünataç sohbete denizde de devam etti

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken bir arkadaşıyla plajda objektiflere yansıdı. Yeşil renkli bikinisiyle dikkat çeken Tüzünataç, arkadaşıyla birlikte gün boyu denizin keyfini çıkardı.

Denizde hem yüzüp hem de sohbet eden Berrak Tüzünataç ve arkadaşı, keyifli anlar yaşadı. Yüzmekten yorulan ikili, bir ara dubalara tutunarak dinlendiler.

Berrak Tüzünataç'ın doğal ve keyif dolu tatil anları, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti. Ünlü oyuncu, Bodrum'un eşsiz güzelliklerinde stres atarak enerji topluyor.