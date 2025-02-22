Berrak Tüzünataç: Kabul gördüğüm bir aşkı henüz yaşamadım

AİLE KAVRAMINI ÇOK SORGULUYORUM!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Aile ne ifade ediyor sana?" sorusunda Berrak Tüzünataç, "Ben tabulaşan her şeyi sorgulayan biriyim yapım gereği... Aile bir tabu olduğu için, çok sorguladığım bir şeydir. Bu kadar kutsanması...... Aslında hem kendi hayatımda tanıştığım insanlar, izlediğim filmler, okuduğum romanlar, haberler, belgeseller; aile denen kavram çalışırsa mükemmel! Ama o kadar küçük oranda çalışıyor ki! Gerçekten çalışan, sevgi, destek, cesaret, kabul üzerine kurulu aile oranı o kadar yetersiz bir yüzde ki! Benim aile ile ilgili düşüncem bu! Güzelse mükemmel, ama değilse de o bağı koparmayı bilmek lazım, ömürler heba oluyor. Nesilden nesile aktarılan aynı hikayeleri yaşayıp duruyor insanlar!"

KABUL GÖRDÜĞÜM BİR AŞKI HENÜZ YAŞAMADIM

Aşk dediğimiz konuda şansa artık inanmıyorum. Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissetiğim bir aşkı henüz yaşamadım! Herkesi yakmak da istemiyorum ama yalan mı söyleyeyim? Partnerlikte uzun ilişkilerim olmadı ama, dostluklarım uzundur.

HALDEN ANLADIKLARI İÇİN ÜNLÜ İNSANLARLA PARTNERLİK YAPTIM...

Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Seni tanıdığımızdan beri göz önündesin, göz önünde olan insanlarla ilişki, partnerlik yaşadın" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Hayat; iş tempolarımız ortak oluyor. Senin için de geçerli bu, halden anlamak karşılıklı olarak, bir kamera geldiğinde nasıl davranacağını bilmek mesela, ortak noktalar olduğu için öyle oldu bence... İnsanın kendisini sıfırdan anlatması zor olabilir, halden anlamaları önemli oluyor..."

ŞÖHRETE HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM

Berrak Tüzünataç'in şöhretle ilgili açılımı ise şöyleydi: Şöhretin iki türü var. İlgi alanları, görseli ve yetenekleriyle başa gelen bir şöhret var, bir de arzulanan şöhret var. Bu ikisininin şöhreti yaşama şekli farklı. Başına gelen kategorisine giriyorum ben. Şöhret sürecim oyuncu olmadan önce başladı. Bocalayan, şimdi artık oturtan ve barışan tarafındayım. Hazırlıksız yakalandım şöhrete. Adaptasyon gerekti benim için şöhrete.Şöhretin en çetrefilli kısmı gözönünde büyüme kısmı. Arkadaşlarınızın, çocukluk arkadaşlarınızın, kuzenlerinizin, okul arkadaşlarınızın geçtiği yollarda sizin tökezlemeniz konu oluyor. Herkesin hakkı olan şey, ben de hadise oluyor. En zor kısmı, büyüme kısmı.