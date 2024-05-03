Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ve işletmeci Murat Kazancıoğlu, ilişkilerini geçen ekim ayında sonlandırmıştı. Kazancıoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de Berrak Tüzünataç ile birlikte görüntülendi. Tüzünataç, 'aşk' soruları üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 12:46

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz akşam Murat Kazancıoğlu ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin yönlendirdiği 'aşk' sorularıyla karşılaşan güzel oyuncu, basına şu açıklamayı yaptı: "Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tüzünataç'ın yanında bulunan Murat Kazancıoğlu ise o sırada uzaklaşmayı tercih etti. İkili, daha sonra mekandan ayrılarak ayrı yollarına devam etti.

Berrak Tüzünataç'ın ve Murat Kazancıoğlu'nun birlikte görüntülendiği bu akşam yemeği buluşması, magazin gündemine hızlı bir giriş yaparak merak uyandırdı. İkilinin bir araya gelmesi, aşk iddialarını da beraberinde getirirken, Tüzünataç'ın arkadaşlık vurgusuyla açıklama yapması dikkat çekti.

Çıkışta gazetecilerin yönelttiği 'aşk' sorularıyla karşılaşan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik."

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