Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz akşam Murat Kazancıoğlu ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin yönlendirdiği 'aşk' sorularıyla karşılaşan güzel oyuncu, basına şu açıklamayı yaptı: "Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tüzünataç'ın yanında bulunan Murat Kazancıoğlu ise o sırada uzaklaşmayı tercih etti. İkili, daha sonra mekandan ayrılarak ayrı yollarına devam etti.

Berrak Tüzünataç'ın ve Murat Kazancıoğlu'nun birlikte görüntülendiği bu akşam yemeği buluşması, magazin gündemine hızlı bir giriş yaparak merak uyandırdı. İkilinin bir araya gelmesi, aşk iddialarını da beraberinde getirirken, Tüzünataç'ın arkadaşlık vurgusuyla açıklama yapması dikkat çekti.

Çıkışta gazetecilerin yönelttiği 'aşk' sorularıyla karşılaşan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:



"Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik."