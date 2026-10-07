Berna Laçin’e Şok Soruşturma! O Paylaşımı Olay Oldu

Berna Laçin’in “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” paylaşımı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin’e Şok Soruşturma! O Paylaşımı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 18:18

Oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu. Laçin’in “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Paylaşımı Tepki Çekti

Laçin’in söz konusu paylaşımı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı saatlerde geldi. Paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Yani Laçin’in paylaşımının hukuki açıdan suç unsuru taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Cemil Tugay Ak Parti’ye Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti Genel Merkezi’ne giderek partiye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tugay’ın katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada İzmir’e yönelik hizmet çalışmalarında kendisine destek vereceklerini söyledi.

Tugay ise Erdoğan ve AK Parti ailesinin desteğiyle İzmir’i yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını ifade etti. Laçin’in paylaşımı da tam bu gelişmelerin yaşandığı saatlerde geldi.

Daha Önce de Soruşturma Geçirmişti

Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle daha önce de başı derde girmişti. 2018 yılında Medine ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmış ve dava sürecine gidilmişti.

Laçin bu davada 2019 yılında beraat etmişti. Savcılığın itirazı üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi de beraat kararını onamıştı.

Laçin hakkında 2024 yılında da sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Şimdi ise gündemde İzmir paylaşımı var. Laçin hakkında başlatılan yeni soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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