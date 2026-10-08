Berna Laçin hakkında tutuklama talebi

Türkiye'nin tanınan ve her dönem açıklamalarıyla magazin ile siyaset gündeminden düşmeyen isimlerinden biri olan oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yüzünden adeta hukuk mücadelesinin ortasında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına yönelik yaptığı skandal niteliğindeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ünlü oyuncu savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"İzmir Daha Önce de İşgal Edildi, Korkma!" Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı

Gelişmelerin odağındaki olay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmasının ardından yaşandı. Bu siyasi transfer magazin ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşımla büyük bir fırtınanın fitilini ateşledi.

Paylaşımın ardından hızla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Üstelik Laçin yazısının üzerinden henüz 1 saat bile geçmeden soruşturma açıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'daki Evinde Gözaltına Alındı ve SEGBİS'le İfade Verdi

Hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından polis ekipleri tarafından 7 Ekim akşamı İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alınan Berna Laçin'in evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen ünlü oyuncu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade verdi.

Savcılık tarafından sorgulanan Berna Laçin ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Berna Laçin'den Kendini Savunma

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paylaşımında hiçbir suç unsuru bulunmadığını savunan Berna Laçin, amacının tamamen İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu öne sürdü. İzmir'in geçmişte yaşadığı işgal ve deprem gibi tarihi olayları hatırlatarak yaşanan siyasi gelişmenin bu kadar büyütülmemesi gerektiğini anlatmak istediğini belirten Laçin, sözlerinde İstiklal Marşı'na atıfta bulunduğunu ifade etti.

Sözlerinin sosyal medyadaki trol hesaplar tarafından bilinçli olarak çarpıtıldığını iddia eden ünlü oyuncu, kendisine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdü. Yaşananlara isyan eden Laçin, "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum" diyerek gözaltı kararına tepki gösterdi.

Avukatlarından Serbest Bırakılma Talebi

Berna Laçin'in avukatları Uğur Poyraz ve Yılmaz ise müvekkillerinin yaptığı paylaşımın suç unsurlarını barındırmadığını savundu. Avukat Uğur Poyraz müvekkilinin derhal serbest bırakılması ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederken avukat Yılmaz ise paylaşımın tamamen bağlamından koparıldığını belirterek Laçin'in sağlık durumuna dikkat çekti ve serbest bırakılmasını istedi. Hakimlikteki sorgu süreci ve verilecek karar kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.