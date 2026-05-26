Tuana Yılmaz'dan Burak Yörük'e Romantik Kutlama

Ekranların sevilen isimlerinden Burak Yörük yeni yaşına evlilik hazırlığı yaptığı şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz ile birlikte girdi. Uzun süredir gözlerden uzak ama son derece mutlu bir birliktelik sürdüren ve önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacaklarını daha önce müjdeleyen ünlü çift sosyal medyada paylaştıkları duygusal doğum günü kareleriyle yine kendilerinden söz ettirmeyi başardı.

"Yarım Dünyamı Tam Yaptın"

Güzel şarkıcı Tuana Yılmaz sevgilisi Burak Yörük'ün 31'inci yaş günü için Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı. Birlikte çekildikleri en özel ve samimi fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, ünlü oyuncuya şu sözlerle seslendi:

"Hayatımda olduğun için çok şanslıyım her şeyim. Dürüstlüğün, gerçekliğin, insanlığın, merhametin, sevginle dünyanın neresinde kiminle olursan ol aynı duruşunla ucundan tanıdığın herkese tüm kalbinle yardımcı olmaya çalışmanla dünyayı aydınlattığın için teşekkür ederim. Yarım dünyamı tam yaptın, iyi ki doğdun, iyi ki varsın."

"En Güzel Hediyem"

Tuana Yılmaz'ın kısa sürede binlerce beğeni alan bu duygusal jestine doğum günü sahibi Burak Yörük'ün karşılık vermesi de gecikmedi haliyle. Sevgilisinin bu romantik paylaşımını kendi Instagram hikayesine ekleyen yakışıklı oyuncu fotoğrafın üzerine "En güzel hediyem" notunu düşerek aşklarını bir kez daha ilan etti. Önümüzdeki aylarda dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü çiftin bu tatlı atışması, hayranlarından da tam not aldı.