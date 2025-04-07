Berkay’dan üçüncü çocuk sinyali: “Asıl iş babalıkmış, nasip!”

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunmasına rağmen yeniden baba olabileceğinin sinyalini verdi. Ramazan ayını ailesiyle geçiren ünlü sanatçı, sahnelere bir otelde verdiği konserle dönüş yaptı.

“Asıl iş babalıkmış benim ya…”

Basın mensuplarının “Tekrar baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna içtenlikle cevap veren Berkay, şunları söyledi:

“Asıl iş babalıkmış benim ya, onu öğrendik. Allah nasip ederse isterim. Nasip.”

Bu açıklamasıyla üçüncü kez baba olma fikrine sıcak baktığını ortaya koyan sanatçı, hayranlarından da destek mesajları aldı.

“Ramazan boyunca çalışmadım, ailemleydim”

Ramazan ayını ailesine ayırdığını belirten Berkay, konser maratonuna yeniden başladığını dile getirdi.

“Ramazan boyunca çalışmadığım için ailemle birlikte olmayı tercih ettim. Döner dönmez de konserler başladı” diyerek hem iş hem aile hayatındaki dengeyi koruduğunu ifade etti.

Aile yaşantısıyla örnek gösterilen Berkay’ın açıklamaları, sosyal medyada da ilgi gördü.