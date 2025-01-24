Berkay Şahin’den Bolu’daki yangın için tepki: “Ciğerim yandı”

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta arkadaşlarıyla birlikte bir toplantı çıkışında objektiflere takıldı. Yoğun programına rağmen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berkay, Bolu’da yaşanan otel yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangına ilişkin duygularını paylaşan ünlü şarkıcı, “Arkadaşlar benimde herkes gibi ciğerim yandı. Konserlerimi hemen iptal ettim. Maalesef elden başka bir şey gelmiyor. ihmal sonucu olduğu söyleniyor. Bir an önce suçluların yargı önünde ceza alması tek isteğim” dedi.

Açıklamasının ardından hızlıca aracına yönelen şarkıcı, gazetecilere iyi çalışmalar dileyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.