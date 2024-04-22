Berkay Hardal setlere geri dönüyor!

Oyuncu Berkay Hardal, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile bir süre şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a dönüş kararı aldıklarını açıkladı. Hardal, bu süreçte teknolojiden uzaklaştığını ve bir nevi detoks uyguladığını ifade etti, ancak eşi Telkök ile YouTube üzerinden yaptıkları videolarla teknolojiden tamamen uzaklaşamadıklarını belirtti.

Berkay Hardal, yakın zamanda baba olacak olmalarıyla ilgili, "Heyecanla bekliyoruz, henüz gerçekten hissedemedik ama süreç çok heyecan verici" şeklinde konuştu. İsim konusunda kararsız olduklarını ve benzersiz bir isim düşündüklerini söyledi.

Ayrıca, oyuncu okuduğu senaryoların olduğunu ve Hollywood'da bir proje için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yakın zamanda setlere döneceğini ve dizi sektöründeki değişikliklere uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini söyledi.