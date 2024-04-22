Berkay Hardal setlere geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı. Oyuncu bu süreçte teknolojiden uzaklaştığını, bir nevi detoks uyguladığını söylese de YouTube üzerinden eşi Telkök ile yapmış oldukları videolar ile de teknolojiden çok uzaklaşamadığını söyledi.

Berkay Hardal setlere geri dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 16:18

Oyuncu Berkay Hardal, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile bir süre şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a dönüş kararı aldıklarını açıkladı. Hardal, bu süreçte teknolojiden uzaklaştığını ve bir nevi detoks uyguladığını ifade etti, ancak eşi Telkök ile YouTube üzerinden yaptıkları videolarla teknolojiden tamamen uzaklaşamadıklarını belirtti.

Berkay Hardal, yakın zamanda baba olacak olmalarıyla ilgili, "Heyecanla bekliyoruz, henüz gerçekten hissedemedik ama süreç çok heyecan verici" şeklinde konuştu. İsim konusunda kararsız olduklarını ve benzersiz bir isim düşündüklerini söyledi.

Ayrıca, oyuncu okuduğu senaryoların olduğunu ve Hollywood'da bir proje için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yakın zamanda setlere döneceğini ve dizi sektöründeki değişikliklere uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini söyledi.

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