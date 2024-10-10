Berkan Karabulut'tan Paris'te romantik evlenme teklifi

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkan Karabulut, sevgilisi Lale Onuk’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı. O özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut, gönderisine duygusal bir not ekledi:

“Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk. 09.10.24 Paris.”

Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çiftin sevenleri tebrik mesajları yağdırdı. Paris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen bu teklif, ikili için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un bu romantik adımı, çiftin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.