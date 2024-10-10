Berkan Karabulut'tan Paris'te romantik evlenme teklifi

Survivor’a katıldıktan sonra adından söz ettiren Berkan Karabulut, sevgilisi Lale Onuk Paris’te evlenme teklifi etti.

Berkan Karabulut'tan Paris'te romantik evlenme teklifi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2024 12:15

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkan Karabulut, sevgilisi Lale Onuk’a Paris’te romantik bir evlenme teklifi yaptı. O özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut, gönderisine duygusal bir not ekledi:

“Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk. 09.10.24 Paris.”

Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çiftin sevenleri tebrik mesajları yağdırdı. Paris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen bu teklif, ikili için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un bu romantik adımı, çiftin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

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