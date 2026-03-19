Berk Oktay’dan Yıllar Sonra Gelen Set İtirafı: Çekimlerden Sonra Hamama Gittim

Ekranların tanınan oyuncularından Berk Oktay, yıllar önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisine dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Birçok projede yer alan oyuncu, katıldığı programda geçmişte yaşadığı bir çekim deneyimini anlattı.

Başarılı oyuncu, Aslı Şafak’ın sunduğu “İşin Aslı” programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Oktay, 15 yıl önce yaşadığı bir sahneyi ilk kez detaylarıyla aktardı.

“Kanalizasyona Girdim” Açıklaması

Berk Oktay, dizide canlandırdığı karakter gereği zorlu bir sahnede yer aldığını belirtti. Oyuncu, o dönemde çekilen bir sahne için kanalizasyona indiğini ifade etti.

Ayrıca Oktay, sahnenin çekimlerini dublör kullanmadan kendisinin gerçekleştirdiğini vurguladı. Böylece çekim sürecinde aktif rol aldığını net bir şekilde dile getirdi.

“Kameramanlar İnmesin Diye Kendim Çektim”

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arka Sokaklar’ı çekiyoruz yıllar önce. Kanalizasyon sahnesi vardı ve zaten inecek olan karakter bendim. Kameraman arkadaşlarımın pislenmemesi için sahneyi ben çektim.”

Bu sözlerle birlikte Oktay, çekim sırasında ekip arkadaşlarını düşünerek hareket ettiğini belirtti. Böylece sahnenin çekiminde sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Çekim Sonrası Hamama Gönderildi

Zorlu sahnenin ardından yaşananlar da dikkat çekti. Berk Oktay, çekim bittikten sonra temizlik için hamama gönderildiğini açıkladı.

Bu anı, oyuncunun kariyerinde yer alan dikkat çekici deneyimlerden biri olarak gündeme geldi. Ayrıca programdaki bu açıklama, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.