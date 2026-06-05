Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Aşk Dolu Paylaşım!

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy örnek evlilikleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarını aktif kullanan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy Instagram hesabı üzerinden eşiyle birlikte çekildikleri romantik bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Bir süre önce haklarında çıkan ayrılık dedikodularının ardından gelen bu kare sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. İkilinin aşk dolu pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İddialara Fotoğraflı Yanıt

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili son dönemde zorlu bir sınavdan geçti. Sosyal medyada ihanet iddiaları çiftin hayranlarını endişelendirmişti. Çıkan haberlere karşı bir süre sessizliğini koruyan Oktay ve Atiksoy çifti bu romantik paylaşımla iddiaları çürüttü. Ünlü çiftin paylaştığı son fotoğrafla birlikte magazin gündemini meşgul eden boşanma dosyası tamamen rafa kalkmış oldu.

Setlerden Nikâh Masasına

Uzun süren birlikteliklerini resmiyete döken oyuncu çift nikâh masasına 10 Eylül 2022 tarihinde oturmuştu. Görkemli düğünlerinde sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan ikilinin evlilikleri sık sık gündeme geliyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih eden çiftin uyumu dikkat çekiyor.

Mira Milena ile Anne Baba Olma Heyecanı

Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren ünlü çift geçtiğimiz yıllarda hayranlarına büyük bir müjde vermişti. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay 21 Mayıs 2024 tarihinde "Mira Milena" adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. Kızlarının doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir döneme adım atan oyuncu çift yoğun çalışma tempolarının arasında ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçilerini mutlu etmeye devam ediyor.