Berk Oktay: "Depremde yalın ayak dışarı fırladık"

Berk Oktay, Arnavutköy’de katıldığı iş görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, hem kariyerine dair planlarından hem de baba olmanın getirdiği sorumluluklardan samimi bir dille bahsetti. Depremler karşısında yaşadığı korkuyu da ilk kez açıkladı.

“Oyuncu olmasaydım asker olurdum”

Arnavutköy'de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu, “Bir iş görüşmesine geldik, hayırlısı olsun bakalım” diyerek yeni bir projeye yeşil ışık yaktı. “Oyunculuk dışında ne yapardınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ailemin yarısı asker. Ben de birçok kez asker ve polis rollerinde oynadım. Rol bile olsa, göğsünüz kabarıyor. Oyuncu olmasaydım büyük ihtimalle asker olurdum.”

“Baba olmak dünyanın en keyifli işi”

Oyuncu, kızı Mira ile ilgili duygularını da paylaşarak babalığın hayatındaki yerini anlattı:

“Baba olmak dünyanın en keyifli işi. Ama en büyük yük annelerin omzunda. Altını da alıyorum, yemek de yediriyorum. O benim her şeyim. Ne gerekiyorsa yaparım.”

Yeni başladıkları yardımcı sayesinde evde düzenin daha da kolaylaştığını belirten Oktay, ilk zamanlarda zorlandığını ancak artık alıştığını söyledi.

“Depremde ilk aklıma Mira geldi”

Yaşanan depremlerle ilgili konuşurken oldukça duygulanan Oktay, "Depremde yalın ayak dışarı fırladık" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İki gün uyuyamadım. Önceden soğukkanlıydım ama şimdi ilk refleksim kızımı korumak oluyor. Mira için bir çanta hazırladım; içinde acil ihtiyaçlar var. Allah korusun ama artık tedbirliyiz.”