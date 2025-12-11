Berk Cankat'tan Sevgilisi Sinem Ünsal'a Tam Destek: "Seninle Gurur Duyuyorum"

Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal, prestijli GQ gecesine sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat ile birlikte katıldı. Çift, gece boyunca romantik ve uyumlu halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Berk Cankat'tan Sevgilisine Tam Destek

Sinem Ünsal'a bu özel gecede destek olmak için yanında bulunan Berk Cankat, sevgilisiyle ne kadar gurur duyduğunu dile getiren duygusal açıklamalarda bulundu:

"Sinem’le gurur duyuyorum... İzlerken de gurur duyuyorum... Her zaman yanındayım..."

Cankat'ın bu sözleri, ikilinin hem özel hem de profesyonel yaşamda birbirlerine ne kadar destek olduklarını bir kez daha gösterdi. Çiftin geceden paylaştığı kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.