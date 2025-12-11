Berk Cankat'tan Sevgilisi Sinem Ünsal'a Tam Destek: "Seninle Gurur Duyuyorum"

Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Sinem Ünsal, GQ gecesine sevgilisi Berk Cankat ile katıldı. Cankat, sevgilisiyle gurur duyduğunu ve her zaman yanında olacağını belirten romantik bir açıklama yaptı.

Berk Cankat'tan Sevgilisi Sinem Ünsal'a Tam Destek:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2025 10:09

Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal, prestijli GQ gecesine sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat ile birlikte katıldı. Çift, gece boyunca romantik ve uyumlu halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Berk Cankat'tan Sevgilisine Tam Destek

Sinem Ünsal'a bu özel gecede destek olmak için yanında bulunan Berk Cankat, sevgilisiyle ne kadar gurur duyduğunu dile getiren duygusal açıklamalarda bulundu:

"Sinem’le gurur duyuyorum... İzlerken de gurur duyuyorum... Her zaman yanındayım..."

Cankat'ın bu sözleri, ikilinin hem özel hem de profesyonel yaşamda birbirlerine ne kadar destek olduklarını bir kez daha gösterdi. Çiftin geceden paylaştığı kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Benzer Haberler
Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte? Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?
Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı! Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!
Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"
Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti! Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!
İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti! Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?