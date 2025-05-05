Berk Atan'dan kazadan günler sonra ilk paylaşım: “Çok şükür!”

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, “Çok şükür” notuyla yayınladığı fotoğrafıyla hem sağlık durumu hakkında umut verdi hem de takipçilerine teşekkür etti.

Kazadan sonra ilk açıklama

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kazayla gündeme gelmişti. Atan’ın içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlanmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncu, tedavi sürecinin devam ettiği günlerde yaptığı açıklamada, kaburgalarında kırıklar ve ciğer sönmesi nedeniyle dren takıldığını ifade etmişti:

"Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor."

“Çok şükür” diyerek moral verdi

Kazanın ardından günlerce sessiz kalan Berk Atan, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti. Instagram üzerinden “Çok şükür” notunu düşen Atan, sağlık durumunun iyiye gittiğinin sinyalini verdi. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.