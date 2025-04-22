Berk Atan’a ne oldu? Gülsim Ali yaşadığı paniği anlattı

Berk Atan, geçirdiği trafik kazasında 6 kaburgasını kırdı. Gülsim Ali, Atan'ın sağlık durumu hakkında konuştu. İşte son gelişmeler...

Berk Atan’a ne oldu? Gülsim Ali yaşadığı paniği anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2025 19:24

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Atan'ın durumu hakkında ilk açıklama gelirken, rol arkadaşı Gülsim Ali de duygusal bir açıklama yaptı.

Kaza anı ve Berk Atan'ın sağlık durumu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı setine gitmekte olan Berk Atan’ın içinde bulunduğu araç, şarampole devrildi. Kazada yaralanan ünlü oyuncu, hızla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağ kaburgamda 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma var. Akciğerime dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.

Bir haftalık hastane sürecinin ardından tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

Gülsim Ali: "Elim ayağım titredi"

Dizide Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali, haberi alır almaz büyük bir panik yaşadığını dile getirdi. Basın mensuplarına konuşan Ali, “Elim ayağım titredi, hemen telefona sarıldım. Annesi Hülya Hanım'la da görüştüm. Morali yerindeydi. Ağrıları var ama genel durumu iyiymiş,” dedi.

Duygusal anlar yaşayan oyuncu, Berk Atan’a geçmiş olsun dileklerini de sosyal medya üzerinden iletti.

Sevenlerinden destek mesajı yağdı

Kazanın ardından ünlü oyuncuya binlerce destek mesajı geldi. Hayranları hem sosyal medyada hem de özel mesajlarla dualarını iletti. Atan, kendisine ulaşanlara teşekkür ederek, sağlık çalışanlarına da özel olarak minnettarlığını dile getirdi.

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