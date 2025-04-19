Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi! Kaburgasında Çatlak Var

Berk Atan trafik kazası geçirdi. Kaburgasında çatlak oluşan oyuncu hastaneye kaldırıldı ve gözlem altına alındı.

Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi! Kaburgasında Çatlak Var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 10:31

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Taner karakterine hayat veren başarılı oyuncu, setteki yoğun tempodan dönerken ciddi bir kaza geçirdi.

Set Dönüşü Kaza Geçirdi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Berk Atan, yemek molasının ardından VIP minibüsle set yolculuğuna başladı. Ancak akşam saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza meydana geldi. Araçta arka koltukta oturan oyuncunun emniyet kemeri takmadığı iddia edildi. Bu sebeple çarpmanın etkisiyle araç içinde savrulduğu belirtildi.

Kaburgasında Çatlak Tespit Edildi

Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın yapılan kontrollerinde kaburga kemiğinde çatlaklar olduğu ortaya çıktı. Uzman doktorlar, oyuncunun birkaç gün boyunca hastanede gözlem altında tutulmasına karar verdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Atan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak dinlenmesi gerektiği açıklandı.

Gönül Dağı Setine Ara

Gönül Dağı dizisi ekibi, yaşanan talihsiz kazayla büyük üzüntü yaşadı. Yapım ekibi, Berk Atan’ın sağlığına kavuşana kadar çekimlere ara verileceğini duyurdu. Hayranları ise sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladı.

Sağlık Durumu Yakından Takip Ediliyor

Son dönemde projeleriyle adından sıkça söz ettiren Berk Atan, bu kaza ile gündeme geldi. Yapım şirketi ve yakın çevresi oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Kısa sürede toparlanması beklenen Atan’ın, yeniden kamera karşısına ne zaman geçeceği ise henüz netleşmedi.

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