Berk Atan: "Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız"

Ünlü oyuncu Berk Atan, üç hafta önce Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez görüntülendi. Kaburgasında kırık bulunan Atan, sağlık durumu ve dizi çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Samimi ifadeleriyle dikkat çeken oyuncu, destek veren herkese teşekkür etti.

“Allah’a şükür ayaktayız”

Berk Atan, geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı: "Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız. Dua eden, arayan soran herkesten Allah bin kere razı olsun." Oyuncunun bu açıklaması, yaşadığı zorlu süreci güçlü bir şekilde geride bırakmaya çalıştığını gösterdi.

Kaburgasında hâlâ kırık var

Kazadan sonra yapılan kontrollerde, kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Atan, tedavi süreci hakkında da bilgi verdi. "Kaburgada hâlâ kırık var. Kırıklar için yapılacak pek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz," dedi. Oyuncu, günlük hayatında hareketlerini kısıtlamak zorunda kaldığını da ima etti.

Setlere geri dönüyor

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen işine olan bağlılığını sürdüren Berk Atan, dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor. “Haftaya sete döneceğim. Çok yorulmadan 2-3 bölümü arka arkaya çekip sezon finali yapacağız inşallah,” diyerek, hayranlarına umut verdi. Oyuncunun bu kararı, hem mesleğine olan sevgisini hem de izleyicilerine verdiği değeri ortaya koydu.