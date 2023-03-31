Berk Atan: “İlk işime girdiğimde sudan çıkmış balık gibiydim”

YouTube programında da konuklarını ağırlayan Hakan Gence, bu hafta Berk Atan’la konuştu. 20’li yaşlarında hayallerinin peşinde koşarken zorluklarla karşılaştığını söyleyen oyuncu, “İstanbul’a ilk geldiğim zaman kaldığım evde yatacak yer yoktu, yere bir çarşaf serip üzerinde uyuduğum günler oldu. İlk işime girdiğimde sudan çıkmış balık gibiydim. Ne oluyor ne bitiyor, ben neredeyim! Çok garipti” dedi.

Kendisiyle ilgili bilinmeyenleri de samimi bir dille anlatan Berk Atan, “Sosyal biriyim aslında. Evden çıkmayan, eve kapanan biri değilim. Bu işi de popüler olmak için yapmıyorum. Sevdiğim için içindeyim” dedi. Konu aşka gelince iki yıllık bir ilişkisi olduğunu da ekleyen başarılı oyuncu, “Çapkın değilim. Aşkın zamanla azalan veya biten bir şey olduğunu düşünmüyorum. Saygı bitmediği sürece sürekliliği olan bir şey... Önemli olan, saygının bitmemesi” diye devam etti.