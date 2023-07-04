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Berk Atan ile Çağla Boz aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan (31), aradığı aşkı kendisinden yedi yaş küçük olan Çağla Boz'da buldu. Çiçeği burnunda çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik bir paylaşımla ilan ettiler.

Berk Atan ile Çağla Boz aşkını sosyal medyadan ilan etti!
Yayın Tarihi : 2023-07-04 15:31

Genç ve yakışıklı oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz aylarda birlikteliğini sonlandırdığı Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu ve yeni bir ilişkiye adım attı. Kalbini şarkıcı Çağla Boz'a kaptıran Atan, bu mutlu haberini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Çift, tatile çıktıkları bir fotoğrafı paylaşarak birlikteliklerini duyurdu.

 

Berk Atan ve Çağla Boz, tatillerinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaşarak mutluluklarını ilan etti. Yan yana poz veren çift, aşklarını gizlemeden takipçileriyle paylaştı. 

 

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