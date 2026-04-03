Beril Pozam’dan Aşk Formülü: "Saygı Yoksa Aşk da Yok!"

Ekranların sevilen ismi Beril Pozam, rol aldığı yapımlardaki başarısının ardından bu kez samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. "Yalı Çapkını" dizisindeki Suna karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ve şimdilerde "Kıskanmak" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, İstanbul Life dergisine verdiği röportajda aşktan hobilerine kadar pek çok konuda bilinmeyenlerini paylaştı.

"Saygı Olmadan Aşk Yeşermez"

Aşkın tanımını yaparken "saygı" kavramını en başa koyan Beril Pozam, ikili ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini şu sözlerle ifade etti:

"Güven, tutku, şefkat, arkadaşlık... Aşkın tanımında bunların hepsi gerekli ama en başta saygı olmalı. Saygı olmadığında diğer duyguların yeşerebileceğine inanmıyorum."

Aşka bakışının zamanla daha gerçekçi bir zemine oturduğunu belirten ünlü oyuncu, romantizmi "sıcak bir günde esen geçici bir yele", gerçekleri ise "tepedeki güneşten koruyan kalıcı bir gölgeye" benzetti.

"Kıskanmak Hasta Eder"

Rol aldığı dizinin ismiyle paralel olarak "kıskançlık" duygusuna da değinen Pozam, bu duygunun dozajı konusunda uyarılarda bulundu:

"Kıskanmak, dozu aştığında kolaylıkla bizi hasta edebilecek bir duygu. Ben bu duyguyu kendi lehime çevirmeye çalışıyorum."

Beril Pozam Hakkında Kısa Kısa

Röportajda kişisel ilgi alanlarından da bahseden başarılı oyuncu, hayatına dair merak edilen detayları paylaştı: