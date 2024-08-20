Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden çok özel görüntüler

Rol aldıkları dizide tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı, hayatlarını birleştirme kararı alarak nikâh masasına oturdu. Bir süredir aşk yaşayan çift, bu mutlu günlerini aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir düğünle taçlandırdı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden çok özel görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2024 10:24

Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı’nın mutlulukları objektiflere yansırken, düğünde birçok ünlü isim de yer aldı. Özellikle çiftin rol aldığı diziden meslektaşları, bu özel günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Düğünün en dikkat çekici anlarından biri ise, Pozam’ın dizide babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları’nın çiftin nikâhını kıyması oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün, renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

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