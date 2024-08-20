Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden çok özel görüntüler

Düğünde Beril Pozam ve Ersin Arıcı’nın mutlulukları objektiflere yansırken, düğünde birçok ünlü isim de yer aldı. Özellikle çiftin rol aldığı diziden meslektaşları, bu özel günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Düğünün en dikkat çekici anlarından biri ise, Pozam’ın dizide babası 'Kazım Ağa' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları’nın çiftin nikâhını kıyması oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğün, renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

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