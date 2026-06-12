Beril Pozam Ersin Arıcı'yla Evliliğinin İkinci Yılında İçini Döktü!

Yalı Çapkını dizisinin setinde filizlenen arkadaşlıklarını büyük bir aşka taşıyan ve 2024 yılının Ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti magazin dünyasının en çok beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan güzel oyuncu özel hayatına dair çarpıcı ve içten açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu meslektaşı Ersin Arıcı'yla evli olan Beril Pozam samimi açıklamalarda bulundu. Evliliği tavsiye eden ünlü isim "Şahane bir şey" dedi.

Yalı Çapkını Setinden Mutlu Yuvaya

Dizideki başarılı performanslarının yanı sıra gerçek hayattaki uyumlarıyla da parmakla gösterilen ikili huzurlu evlilikleriyle adından söz ettiriyor. Yalı Çapkını setindeki arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor. İki yıldır evli bir kadın olan oyuncu Beril Pozam All Magazine dergisine konuştu. İşte Pozam'ın açıklamalarından ara başlıklar:

Hızımı Yavaşlattığım Kurslara Gittiğim Bir Dönemdeyim

Setlerin yoğun temposuna kısa bir ara veren ünlü oyuncu, şu sıralar kendisini geliştirmeye ve ruhunu dinlendirmeye odaklandığını belirtti. Pozam "Hayatımın şu an için dingin bir evresindeyim. Gitar dersine, terziliğe, spora odaklandığım hızımı yavaşlattığım bir dönemdeyim" diyerek yeni rutinini paylaştığı cümlelerle iç dünyasını özetledi.

Hayatın Acısını Da Güzelliğini De Paylaşmak Evliliği Şahane Kılıyor

Evliliğin kendisine kattığı güzellikleri anlatan ve her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren güzel oyuncu, evlenmeyi düşünenlere de adeta yeşil ışık yaktı:

"Hayatın güzelliğini de acısını da paylaşabileceğin biri varsa hayatında evlilik şahane bir şey. Evlilik kendini güvende, mutlu, huzurlu hissettiğin bir yer. Etrafımdaki insanların güzelliği birçok şeyden daha kıymetli. Ruhumun sağlığına çok önem veriyorum."

Yeni Nesil Oyuncularda Dayanışma Kültürü Arttı

Sektördeki meslektaşları ve yeni jenerasyon arasındaki ilişkileri de değerlendiren Beril Pozam rekabet yerine birlikteliğin gücüne inandığını şu sözlerle ifade etti:

"Yeni oyuncularda dayanışma kültürü artmış durumda. Kendimizi yalnızlığa mahkum etmek yerine birbirimizin elinden tutup hep birlikte parlayabiliriz. Hayatı çok seviyorum. Dünya insanların kötülüğüne rağmen hala çok güzel bir yer. Maneviyatımı okuyarak ve güvendiğim insanlarla sohbet ederek besliyorum."