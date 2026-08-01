Sıla Harbiye'de Gülmekten Kırdı Geçirdi: "Bayağı İrtifa Kaybetmişim"

Sıla Gençoğlu Harbiye Açıkhava konserinde Argiros göndermesi ve irtifa kaybı esprisiyle seyircilerini kahkahaya boğdu. İşte unutulmaz gecenin detayları...

Sıla Harbiye'de Gülmekten Kırdı Geçirdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 17:05

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden ve başarılı söz yazarlarından Sıla Gençoğlu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konserinde izleyicilerine muazzam bir müzik ziyafeti sundu. Sahnede sadece sevilen hit şarkılarını seslendirmekle kalmayan ünlü sanatçı şarkı aralarında seyircisiyle kurduğu doğal iletişim, samimi sohbetler ve esprileriyle Harbiye'yi adeta kahkahaya boğdu.

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile imza attığı düet çalışması Yanımda Uyu ve Türk pop tarihine geçen kült şarkısı Sevişmeden Uyumayalım'ı peş peşe seslendiren Sıla iki şarkı arasında yaptığı esprili değerlendirmelerle Harbiye gecesine damgasını vurdu.

"Acayip Bir Yokluk İçindeymişiz Aklımız Durdu"

Yunanistan'ın popüler sanatçılarından Argiros'un geçtiğimiz günlerde Harbiye'de gerçekleştirdiği konserlere ve kadın dinleyicilerin gösterdiği yoğun ilgiye göndermede bulunan Sıla seyircilere takılarak ortamı ısıttı. "Bu şarkıda gözleriniz biraz Argiros'u aradı galiba?" diyerek sözlerine başlayan ünlü popçu Harbiye seyircisini güldüren şu ifadeleri kullandı:

"Size iki geceyi anlatayım. Ben saydım toplamda sekiz erkek falan vardı iki gecede. Böyle bir şey olamaz ya! Neymiş ya acayip bir yokluk içindeymişiz! İnanılmazdı aklımız durdu."

Sıla daha sonra Yanımda Uyu şarkısının Türkçe sözlerinin yazım sürecinden bahsetti. Şarkının Yunanca aslındaki hikayeyi koruyarak uyarladıklarını belirten sanatçı sözleri yakın dostu oyuncu Gözde Kansu ve Sezen Aksu ile ortak dostları olan söz yazarı Aysuda Ülkü Zeren ile birlikte kaleme aldıklarını söyledi. Zeren'i sahneye davet ederek seyircilerden alkış isteyen Sıla birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin de müjdesini verdi.

"Sevişmeden Uyumayalım'dan Buraya Gelmişiz İrtifa Kaybettim"

Konuşmasının finalinde kendi şarkı repertuarı ve sözleri üzerinden öz eleştiri yaparak espriyi patlatan başarılı sanatçı Harbiye Açıkhava'yı adeta yıktı geçti. Hit parçası Sevişmeden Uyumayalım ile yeni şarkısı Yanımda Uyu arasındaki isim benzerliğine ve temaya dikkat çeken Sıla şu sözlerle herkesi güldürdü:

"Ben bayağı yıllar içinde irtifa kaybetmişim galiba. Sevişmeden Uyumayalım'dan buraya gelmişiz! Biraz toparlayalım oraları... Özümüze dönelim mi?"

Bu esprili çıkışının ardından efsanevi şarkısı Sevişmeden Uyumayalım'ın ritmine geçen Sıla Gençoğlu Harbiye'yi dolduran binlerce hayranından dakikalarca alkış aldı.

Benzer Haberler
Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi Pasaport Krizinde İtalyan Mahkemesi Mauro Icardi Aleyhine Karar Verdi
Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti Usta Oyuncu Can Kolukısa'nın Cenaze Töreni Programı Netleşti
Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör'den Set Arasında Renkli Görüntüler Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör'den Set Arasında Renkli Görüntüler
Daha 17'de Kritik Anlar: Aras Leyla'yı Kurtarabilecek mi? Daha 17'de Kritik Anlar: Aras Leyla'yı Kurtarabilecek mi?
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı
12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler Günler Sonra Sessizliğini Bozdu 12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler Günler Sonra Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor