Sıla Harbiye'de Gülmekten Kırdı Geçirdi: "Bayağı İrtifa Kaybetmişim"

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden ve başarılı söz yazarlarından Sıla Gençoğlu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konserinde izleyicilerine muazzam bir müzik ziyafeti sundu. Sahnede sadece sevilen hit şarkılarını seslendirmekle kalmayan ünlü sanatçı şarkı aralarında seyircisiyle kurduğu doğal iletişim, samimi sohbetler ve esprileriyle Harbiye'yi adeta kahkahaya boğdu.

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile imza attığı düet çalışması Yanımda Uyu ve Türk pop tarihine geçen kült şarkısı Sevişmeden Uyumayalım'ı peş peşe seslendiren Sıla iki şarkı arasında yaptığı esprili değerlendirmelerle Harbiye gecesine damgasını vurdu.

"Acayip Bir Yokluk İçindeymişiz Aklımız Durdu"

Yunanistan'ın popüler sanatçılarından Argiros'un geçtiğimiz günlerde Harbiye'de gerçekleştirdiği konserlere ve kadın dinleyicilerin gösterdiği yoğun ilgiye göndermede bulunan Sıla seyircilere takılarak ortamı ısıttı. "Bu şarkıda gözleriniz biraz Argiros'u aradı galiba?" diyerek sözlerine başlayan ünlü popçu Harbiye seyircisini güldüren şu ifadeleri kullandı:

"Size iki geceyi anlatayım. Ben saydım toplamda sekiz erkek falan vardı iki gecede. Böyle bir şey olamaz ya! Neymiş ya acayip bir yokluk içindeymişiz! İnanılmazdı aklımız durdu."

Sıla daha sonra Yanımda Uyu şarkısının Türkçe sözlerinin yazım sürecinden bahsetti. Şarkının Yunanca aslındaki hikayeyi koruyarak uyarladıklarını belirten sanatçı sözleri yakın dostu oyuncu Gözde Kansu ve Sezen Aksu ile ortak dostları olan söz yazarı Aysuda Ülkü Zeren ile birlikte kaleme aldıklarını söyledi. Zeren'i sahneye davet ederek seyircilerden alkış isteyen Sıla birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin de müjdesini verdi.

"Sevişmeden Uyumayalım'dan Buraya Gelmişiz İrtifa Kaybettim"

Konuşmasının finalinde kendi şarkı repertuarı ve sözleri üzerinden öz eleştiri yaparak espriyi patlatan başarılı sanatçı Harbiye Açıkhava'yı adeta yıktı geçti. Hit parçası Sevişmeden Uyumayalım ile yeni şarkısı Yanımda Uyu arasındaki isim benzerliğine ve temaya dikkat çeken Sıla şu sözlerle herkesi güldürdü:

"Ben bayağı yıllar içinde irtifa kaybetmişim galiba. Sevişmeden Uyumayalım'dan buraya gelmişiz! Biraz toparlayalım oraları... Özümüze dönelim mi?"

Bu esprili çıkışının ardından efsanevi şarkısı Sevişmeden Uyumayalım'ın ritmine geçen Sıla Gençoğlu Harbiye'yi dolduran binlerce hayranından dakikalarca alkış aldı.